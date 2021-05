Pass culture : le président du Centre Pompidou salue "un dispositif très intelligent"

Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou, a salué vendredi 21 mai sur franceinfo la généralisation du Pass culture qu'Emmanuel Macron va annoncer ce vendredi. Il s'agit d'"un dispositif très intelligent", selon lui. Ce Pass culture, d'une somme de 300 euros, sera destinée aux 800 000 jeunes de 18 ans via une application sur smartphone.

"C’est un dispositif significatif qui m'intéresse énormément dans ce défi qui est d'arriver à faire en sorte que les jeunes gens et jeunes filles s'intéressent à la culture et s'intéressent à la culture autrement qu'à travers un écran, mais véritablement se déplacent et aient un contact physique avec les œuvres, avec les spectacles ", a expliqué Serge Lasvignes. Cependant, il estime qu’il faudra du temps pour juger de son efficacité, mais il trouve le dispositif "très intelligent" à plusieurs titres.

"Premièrement, cela respecte totalement la liberté des jeunes et la diversité des approches culturelles, explique-t-il à franceinfo. Deuxièmement, cela met au service de la culture, une sorte de révolution quotidienne qu'est la géolocalisation. C'est un dispositif qui vous permet de savoir ce qui est culturellement autour de vous. Et troisièmement, ça nous permet à nous, les institutions culturelles, d'engager le dialogue avec le public, de construire pour eux des propositions particulières et de faire en sorte que ces propositions, finalement, soient interactives", a-t-il conclu.