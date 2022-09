Naissances : leur nombre a augmenté avec les déconfinements

Pour la première fois depuis six ans, le nombre de naissances a augmenté en 2021. Cela s'explique par la pandémie de Covid-19 et par les confinements, qui ont donné lieu à un baby-boom lorsqu'ils se sont terminés.

L'année 2021 a été chargée pour les maternités puisque 742 100 bébés ont vu le jour cette année-là. Pour la première fois depuis 2015, le nombre de naissances a augmenté. Une étude de l'Insee montre que l'épidémie de Covid-19 serait à l'origine de ce bond de natalité. Neuf mois après le premier confinement, les naissances se sont multipliées. "On a été heureux de sa venue et c'est un message d'espoir, surtout après le confinement", témoigne une mère, dont le fils est né à cette période.

2022 pourrait devenir une nouvelle année record

Après le deuxième confinement, une hausse des naissances a de nouveau été constatée. Cette augmentation concerne les femmes de plus de 30 ans, alors que les plus jeunes ont repoussé leurs projets d'enfant. "Il y a peut-être eu aussi, du fait des confinements, des jeunes couples (…) qui ont été éloignés géographiquement", explique Isabelle Robert-Bobée, cheffe de la division enquêtes et études démographiques à l'Insee. Selon les premiers chiffres de l'année 2022, le nombre de naissances pourrait battre des records.