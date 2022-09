Natalité : en France, les naissances repartent à la hausse en 2021 après une baisse sur plusieurs années

Encore sous le coup de la pandémie de Covid-19, 2021 n'était pas forcément l'année sur laquelle parier pour une hausse des naissances. Et pourtant, elles ont bel et bien augmenté en France, après six années de baisse, peut-on lire sur le site l'Insee. L'institut national de la statistique a publié ses chiffres détaillés sur le sujet ce jeudi 29 septembre.

En 2021, 742 100 bébés sont nés en France, soit 0,9% de plus que l'année précédente. "Cette remontée met fin aux six années de baisse du nombre de naissances observées entre 2015 et 2020", précise l'institut national de la statistique. L'année 2021 avait pourtant elle aussi débuté avec un recul des naissances très marqué jusqu'à mi-février. Des données qui correspondent à des conceptions lancées durant le premier confinement, au printemps 2020. Le "contexte de crise sanitaire [liée au Covid] et de fortes incertitudes économiques" ont pu alors inciter les couples à "reporter leurs projets de parentalité", explique l'Insee.

En fait, l'accélération du nombre de conceptions a eu lieu juste après les deux périodes de confinement, relève l'institut. Résultat : le nombre de naissances a rebondi en mars et avril 2021. De la même manière, à partir d'août 2021 et jusqu'à la fin de l'année, le nombre de naissances a été chaque mois "très supérieur" à celui des mêmes mois de 2020. Ce sont les femmes les plus âgées qui ont tiré la natalité vers le haut l'an dernier, détaille encore l'Insee. Les naissances progressent de 3,5% pour les femmes âgées de 30 à 34 ans, de 4,8% pour celles de 35 à 39 ans et de 5,3% pour celles de 40 ans ou plus. En revanche, le nombre de naissances de mères de moins de 30 ans est en repli.