Météo : avec le beau temps, la tentation du relâchement

Les contrôles en vue de faire respecter les gestes barrières et autres restrictions sont renforcés pour le week-end du samedi 20 et dimanche 21 février. Avec des températures au-dessus de la moyenne saisonnière, un air de printemps semble s'être installé, et avec lui, de possibles relâchements.

À Marseille (Bouches-du-Rhône), le soleil et les 16 degrés poussent à se retrouver entre amis sur la plage et à faire tomber le masque, pourtant obligatoire dans toute la ville. "On s’autorise un peu de détente parce qu’on est quand même humain et qu'on a besoin de se retrouver", confie une jeune femme assise sur la plage. "C’est vrai que là, posé au soleil, le masque je n’ai pas envie de le mettre ! Mais bon, on va essayer d’être vigilant", explique un autre. Les vacances viennent de commencer dans les Bouches-du-Rhône et la douceur des températures tombe à point nommé.

