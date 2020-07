Masque obligatoire dans les lieux publics clos : "Nous ne souhaitons pas que le commerçant se transforme en policier", affirme le directeur de l'Alliance du commerce

Au sujet de l'amende en cas de non-respect du port du masque, Yohann Petiot a dit "ne pas souhaiter non plus que le commerçant soit tenu pour responsable" et qu'il ait "à la payer".

La boutique d'un caviste à Paris. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)