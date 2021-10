Mariage : les professionnels du secteur prêts à tourner la page du Covid-19

Plusieurs salons du mariage ont eu lieu en Bourgogne et dans le Grand Est durant le week-end du 16 et 17 octobre. L’affluence n’est pas la même qu’auparavant, mais les professionnels du secteur espèrent enfin pouvoir tourner la page du Covid-19.

Durant la pandémie de Covid-19, les professionnels du mariage ont vu leur activité s’effondrer, en raison des restrictions. Alors depuis la rentrée, ils ont pour seul objectif de remplir leurs carnets de commandes pour 2022. D’autant plus qu’en cette fin d’année 2021, les futurs mariés peuvent à nouveau planifier leurs noces sereinement. Un peu partout en France, les salons de mariage ont repris. L’occasion pour un couple dijonnais de s’accorder sur le choix des alliances.

Se tourner vers l’avenir

Chaque nouvelle commande est une victoire pour les acteurs de l’événementiel. Derrière les stands, coiffeurs, maquilleurs ou créatrices de robes veulent tourner la page de la crise sanitaire et ses annulations en série. "Pour l’instant, on a déjà quelques dates prises sur 2022, et quelques touches sur 2023, donc c’est intéressant", indique, soulagée, une exposante. Dans les Vosges, où un salon de mariage a également eu lieu, le rendez-vous a donné la température. Tous les professionnels veulent croire que le retour à la normale s’est amorcé.