"Le port du masque en classe devrait être obligatoire" : la rentrée scolaire allemande s'adapte au coronavirus

En Allemagne, chaque Land organise le retour à l'école à tour de rôle et chacun avec son propre règlement contre le coronavirus. Alors que l'épidémie repart à la hausse, les différents protocoles sanitaires et réglementations sur les masques font réagir élèves et professeurs.

Un élève participant en classe, un masque sanitaire à la main, le 10 aout 2020, dans une école berlinoise. (TOBIAS SCHWARZ / AFP)