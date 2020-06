Kiosque à journaux : le bonheur de retrouver les terrasses de restaurants s’affiche en Une

En Une de L’Ardennais, mercredi 3 juin, on découvre une mère et son fils, sourire aux lèvres, qui dégustent un premier verre en terrasse depuis la réouverture des cafés et restaurants. "On n’attendait que ça !", fait dire L’Est-Éclair à deux clientes. "Heu-reux !", titre Le Journal de Saône-et-Loire, parodiant le comique Fernand Raynaud, une tablée d’amis s’affichant en Une. Les sourires et l’insouciance s’affichent en Une de L’Indépendant, le quotidien catalan. Un parfum de liberté retrouvée qu’on retrouve dans de nombreuses villes.

Le télétravail, "ce n’est que le début" ?

"La liberté en plat du jour", titre justement Sud Ouest, mercredi 3 juin, pour évoquer la réouverture des établissements de restauration. Côté économie, Le Télégramme estime que le télétravail va se répandre en France. "Ce n’est que le début", titre le quotidien, selon qui les habitudes vont être bouleversées dans de nombreuses entreprises. En illustration, on voit un homme en visioconférence, vêtu d’une chemise pour le haut, mais d’un simple pantalon de survêtement pour le bas.