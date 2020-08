Futuroscope : trois salariés déclarés positifs au Covid-19

C. Wormser, E. Denis L. Rouvray

Toute la journée, à l'abri des regards à l'intérieur du parc, 28 employés du Futuroscope ont été dépistés par la médecine du travail mardi 25 août. Des cas contacts de trois autres salariés de l'entreprise testés positifs au Covid-19. Ils ont tous été mis en quarantaine. Une nouvelle qui n'inquiète pas les visiteurs à la sortie du parc. La contamination des salariés est survenue à l'extérieur du parc lors d'une soirée privée.

Des mesures sanitaires exceptionnelles depuis la réouverture

Pour ce salarié, le protocole sanitaire du Futuroscope ne peut pas être remis en cause. "Vous vous rendez pas compte de ce que les collègues font tous les jours sur les attractions et sur les restaurants. Les collègues de nuit font le nettoyage de tout le parc", assure Jamal Dif. Depuis la réouverture du parc le 13 juin dernier, le Futuroscope a mis en place des mesures sanitaires exceptionnelles. Il est d'ailleurs le seul parc en France à bénéficier aujourd'hui d'un label sanitaire Covid-19, bien plus exigeant que les mesures imposées par le gouvernement.

