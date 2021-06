Drôme : Emmanuel Macron à la rencontre des restaurateurs

Le chef de l'État a échangé avec des jeunes, des lycéens, et doit échanger avec des restaurateurs. Une semaine après le Lot, où il parlait de culture et de tourisme, place à la gastronomie et aux métiers de la restauration. "Dans quelques heures, les salles des restaurants vont pouvoir rouvrir et Emmanuel Macron vient accompagner ce mouvement", analyse le journaliste Jeff Wittenberg.

Bain de foule

Le président doit s'entretenir avec des grands chefs, notamment Anne-Sophie Pic, à Valence (Drôme). L'après-midi du mardi 8 juin, il était dans le lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage où il rencontrait de futurs diplômés où l'on manque de bras. Près de 100 000 salariés de l'hôtellerie et de la restauration ont changé de métier après la première crise du Covid. Il vient "prendre le pouls" du pays à quelques jours des élections régionales.