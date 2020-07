Discothèques : quand les bars prennent la relève des clubs encore fermés

Des dizaines de jeunes qui font la fête comme avant la pandémie à Montpellier (Hérault). Aucun masque ni respect des distances. Ils dansent et se parlent à quelques centimètres. Dans un bar du centre-ville de Montpellier, personne ne semble s'inquiéter d'une telle promiscuité. "C'est un peu de l'insouciance à notre age et le fait qu'on ait été confinés pendant plusieurs mois, on a envie de sortir", explique une jeune femme.

Des pertes énormes pour les discothèques

A Lattes (Hérault), Marc Valente se fait du souci. Le patron du complexe "L’entrepôt" compte 50 employés au chômage et un million d'euros de chiffre d'affaires perdu en quatre mois de fermeture. Le patron de discothèque n'a toujours pas l'autorisation de rouvrir, comme tous les établissements classés P, c'est-à-dire dotés officiellement d'une piste de danse. "Il y a deux poids deux mesures. D'un coté, les bars, les pubs et les paillotes sont ouverts et font le travail des discothèques. Pourquoi ne pouvons-nous pas rouvrir avec des gestes et des mesures sanitaires adaptés à notre corporation", se demande le patron de discothèque.

