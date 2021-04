Déconfinement : une rue commerçante parisienne se prépare

Le déconfinement progressif a été annoncé par Emmanuel Macron vendredi 30 avril. Dans cette rue parisienne d'ordinaire très fréquentée, les commerçants préparent déjà leur réouverture. Ils pourront lever leur rideau dans trois semaines. Pour ce gérant de magasin de vêtements, c'est le soulagement. "Réouvrir le 19 mai, ça nous donne au moins une date. On est content de revoir nos clients. C'est un lien qui nous est très cher", Pierre Talamon, gérant de boutique. Il a contracté 70 000 euros de prêt, et le temps presse : il faut éculer les collections passées et ce, en un temps record.

Pas de clients le week-end de l'Ascension

Un peu plus loin, un magasin de décoration est lui aussi fermé depuis mars dernier. La gérante est également impatiente de rouvrir, malgré une jauge à l'entrée de la boutique. Son seul regret est de ne pas pouvoir accueillir de clients le week-end de l'Ascension. Or, cette période représente 50 à 60% de son chiffre d'affaires pour une semaine.