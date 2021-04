Déconfinement : les dessous de l’interview d’Emmanuel Macron avec les quotidiens de la presse régionale

Emmanuel Macron a opté pour un entretien avec plusieurs quotidiens régionaux pour détailler sa stratégie de déconfinement. Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France, confie sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 29 avril qu’il a rencontré un président la République confiant. "La stratégie du président de la République, de ce gouvernement, c’est de se dire ‘on s’adapte à chaque fois’. Je pense qu’eux sont persuadés qu’ils l’ont fait comme il fallait, après ce sera à chacun de juger. Je pense que plus ils avancent, plus ils se disent qu’ils sont en capacité de s’adapter et d’affiner encore, d’être suffisamment réactif pour y arriver", rapporte-t-il.

Retrouver la vie d’avant

Stéphane Vernay souligne que même si Emmanuel Macron a rappelé à plusieurs reprises qu’il fallait rester prudent face à l’épidémie, le discours résonne parfois comme un message d’espoir. "Il y a l’idée quand même de renouer avec le monde d’avant. Les jalons qu’il pose sont ceux-là. On y va progressivement mais la perspective est quand même très positive", déclare le directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France.