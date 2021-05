Déconfinement : une réouverture des terrasses sous la pluie dans certaines régions

Mercredi 19 mai, il sera de nouveau possible de s'attabler en terrasse jusqu'à 21 heures, nouvel horaire du couvre-feu. Mais au niveau de la météo, seul le Sud-Est devrait bénéficier d'un grand soleil.

Sur la plage de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), il faisait doux, mardi 18 mai, à la veille de la réouverture des terrasses. La météo s'annonce clémente dans la région. Mais au sommet de la butte Montmartre, à Paris, le ciel était plus menaçant. Des averses sont annoncées pour mercredi. Alors Antonin Prion, restaurateur, a couvert une partie de sa terrasse, en prévention.

Un temps incertain, mais des clients au rendez-vous

Malgré le temps incertain, sa terrasse de 45 couverts affiche complet. "Je pense que les gens, demain, s'ils ne sortent pas pour rester longtemps, ils sortiront au moins pour marquer le coup de l'ouverture des terrasses. Je pense qu'ils sont prêts à se prendre un tout petit peu de pluie et à rentrer chez eux après", confie Antonin Prion.



Alors, aura-t-on besoin de son parapluie pour prendre son café en terrasse mercredi ? "Cela dépendra des régions (...). Effectivement, des averses concerneront la plupart des régions. Elles seront un petit peu plus fréquentes entre la région centre, le bassin parisien, les Hauts-de-France ou encore la région Grand Est. Vous serez un petit peu plus chanceux si vous habitez près de l'Atlantique", annonce la journaliste météo Virginie Hilssone, en direct du parc André Citroën à Paris, mardi 18 mai. Le soleil sera au rendez-vous dans le Sud-Est et en Corse, mais "il y a aura beaucoup de vent, donc les terrasses abritées seront bien utiles", ajoute la spécialiste météo, qui précise que la journée de jeudi, ensoleillée, sera idéale pour profiter des terrasses.