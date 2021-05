Déconfinement : à quoi ressemble une journée en liberté ?

Mercredi 19 mai, jour de réouverture des cafés et restaurants, les Français les plus matinaux pourront savourer le plaisir d'un café en terrasse. "Lire le journal, prendre un café tranquillement, retrouver le calme, être à l'air libre, tout simplement", sourit un passant. Les commerces dits "non-essentiels" pourront également rouvrir leurs portes. Une passante rencontrée par France 2 explique être pressée de se rendre dans les magasins d'ameublement pour une future chambre d'enfant. Dans les boutiques, le nombre de clients restera limité : il faudra huit mètres carrés par client.

Retour des spectateurs dans les salles obscures

Les Français seront de retour en terrasse, sous la pluie et à maximum six par table. Les musées, les bibliothèques, les salles de cinéma rouvriront également avec un tiers des sièges disponibles. Les salles de spectacle pourront aussi retrouver leurs spectateurs. "C'est un partage, une émotion, ce sont des choses qui nourrissent et qui nous font du bien et qui nous rendent heureux", résume une amatrice rencontrée par France Télévisions. Le couvre-feu sera par ailleurs repoussé à 21 heures.