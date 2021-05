Déconfinement : un week-end au grand air dans les Pyrénées

À peine ouvert, et le col du Tourmalet (Hautes-Pyrénées) attire déjà les cyclistes, heureux de pouvoir profiter de ces rudes pentes et de ses lacets. Si la neige recouvre les sommets, la chaussée est, elle, totalement dégagée et facilite une circulation précoce sur l’illustre passage. "Ça fait du bien d’être un peu en plein air, et d’être un peu libre, c’est un plaisir de rouler", se réjouit un cycliste.

Des sentiers et prairies pour marcher

Dans la route des vélos, un flot de touristes, de promeneurs, à pied ou à moto, partent à l’assaut du célèbre col, pour le premier week-end de liberté, après le confinement. Un peu plus bas, les berges du lac de Payolle offrent sentiers et prairies pour quelques pas ou une longue randonnée. Après le premier confinement, les Pyrénées avaient enregistré un afflux record de vacanciers pendant l’été. Les mêmes conditions sont réunies cette année.