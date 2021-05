Déconfinement : premier week-end de sorties pour les Français

En Hérault, un camping s'ouvre enfin au public après des semaines de confinement. Des vacanciers de toute la France vont pouvoir s'y retrouver avec enthousiasme, parfois en oubliant les gestes barrières et en s'embrassant, oubliant les précautions à maintenir. Du côté d'un camping de Puy-de-Dôme, on célèbre un grand bol d'air pour les enfants, mais aussi les parents, après des semaines de restrictions. "On fait des planchas, on s'amuse" dit, débordante, une vacancière.

"Des bonheurs simples"

Dans les gorges de l'Ardèche, on accueille des premiers canoës dans un décor de rêve, sous des arches naturelles. Ce sport fait saliver les vacanciers, certains sont venus spécialement de Bretagne. "Des petits bonheurs simples, on pouvait y accéder, on ne s'en rendait pas compte", explique une femme, non sans émotion. Cette hausse de la fréquentation touristique concerne tout l'Hexagone : campings et gîtes sont concernés.