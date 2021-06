Déconfinement : les salles de sport rouvrent après sept mois de fermeture

Sport One, une des salles de sport de Bordeaux (Gironde) a rouvert à 7 heures mercredi 9 juin, et à cette heure matinale, les premiers sportifs étaient déjà au rendez-vous. Cela faisait sept mois qu’ils attendaient cela après une longue fermeture en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. C'est donc le grand jour de la réouverture avec quelques règles sanitaires tout de même, comme les demi-jauges ou les masques obligatoires.

"Un pratiquant pour un mètre carré"

"Du fait que l’on soit une salle de 2 500 m², on a pu espacer nos appareils cardio un maximum. Ensuite, pour les cours collectifs, on a mis en place des petites croix, espacées de deux mètres chacune afin de faire respecter la règle d’un pratiquant pour un mètre carré", indique Anthony Lorenzo, gérant de la salle Sport One. A noter également le retour des cours collectifs, comme l’aquabike, précise le journaliste de France Télévisions Nicolas Coadou.