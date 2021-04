Déconfinement : les étapes dévoilées par le gouvernement

Le gouvernement a confirmé, jeudi 22 avril au soir, la fin de la limite de 10 kilomètres autour du domicile à compter du 3 mai, marquant également la fin de l’attestation de déplacement dérogatoire. Il sera donc possible de se déplacer d’une région à l’autre. En revanche, lors de la conférence de presse sur l’évolution de la situation sanitaire en France, Jean Castex ne s’est pas avancé sur une échéance pour la levée du couvre-feu, maintenu jusqu’à nouvel ordre.

Des réouvertures progressives

Concernant les commerces, terrasses, lieux culturels et salles de sport, le Premier ministre s’est montré tout aussi évasif. Ce dernier a confirmé une réouverture autour de mi-mai, sans évoquer de date précise. La mesure se fera de manière progressive, avec un protocole sanitaire strict, et surtout, elle pourrait être territorialisée. Les jauges qui devront être appliquées dans ces établissements n’ont pas non plus été précisées.