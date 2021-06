Déconfinement : les embouteillages font leur retour

Un trafic chargé, les entrées de Bordeaux (Gironde) saturées… Avec la fin des restrictions sanitaires, les automobilistes sont à nouveau à l’arrêt aux heures de pointe, jeudi 10 juin, au lendemain de la nouvelle étape de déconfinement. Les observations du PC circulation de la métropole bordelaise confirment le sentiment des automobilistes d’un retour aux congestions habituelles.

La pratique du vélo renforcée

"Le trafic sur la journée est revenu au niveau quasiment où il était en 2019. La pointe du matin est quasi-similaire. La pointe du soir est encore un peu plus faible", explique Vincent de Brisson, directeur de la circulation et du stationnement Bordeaux-Métropole. Malgré le retour des voitures, la pratique du vélo sort renforcée, avec 30% de cyclistes en plus à Bordeaux. Ils profitent des nouvelles voies aménagées pendant l’épidémie. Dans les transports en commun, il y a toujours 20% de fréquentation en moins.