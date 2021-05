Déconfinement : les députés ont rejeté le pass sanitaire

A. Peyrout, T. Curtet, V. Gaurel, S. Thiebaut, G. Michel, C. Brunet, C. de Chassey

Coup de tonnerre en fin d'après-midi, mardi 11 mai, à l'Assemblée nationale : l'article premier du projet de loi préparant la sortie de la crise sanitaire a été rejeté, avec à peine cinq voix d'écart, à la surprise générale. Cet article prévoyait notamment la mise en place d'un pass sanitaire pour accéder à certains lieux publics, ou encore assister à des grands évènements.

Le MoDem a voté contre

Les députés MoDem, pourtant membres de la majorité, ont voté contre. "Depuis un an, le Parlement était dessaisi d'une partie de ses pouvoirs. Nous avons accepté d'être dessaisi, et nous, nous considérons qu'il faut, plus rapidement que ce qui était prévu par le gouvernement, retrouver un fonctionnement normal des institutions", explique François Pupponi, député MoDem du Val-d'Oise. L'opposition, de son côté, s'est félicitée de ce retournement de situation.



Face à ce camouflet, que peut faire le gouvernement pour reprendre la main et rebondir ? "Le gouvernement va reproposer cet article 1 avec toutes ses modalités, en fin de soirée, mais avec quatre nouvelles mesures imposées cette fois-ci par le MoDem : la fin de l'état d'urgence sera ramenée du 31 octobre au 30 septembre, un préfet pourra localement prendre des mesures d'état d'urgence si localement, la situation se dégradait, mais il pourra également alléger ces mesures si dans un département, la situation de l'épidémie était meilleure qu'ailleurs. Une autre mesure : le 30 juin, les discothèques pourront rouvrir avec un pass sanitaire", explique le journaliste Thierry Curtet, en direct de l'Assemblée nationale, mardi.