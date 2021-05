Déconfinement : les commerces se préparent à la réouverture

S. Feydel, C. de La Guérivière, B. Briffaut, J. Duboz, C. Beaume, A. Dupont, A. Delcourt, T. Breton, E. Penot

Les commerces et grands centres commerciaux devront respecter une jauge de huit mètres carrés par client à partir du 19 mai, date de leur réouverture. Ils pourraient également être autorisés à ouvrir le dimanche.

Les commerces seront autorisés à rouvrir à partir du mercredi 19 mai. Travailler les dimanches en mai et juin leur permettra-t-il de se remettre à flot ? Olivia Kharoubi, gérante de la boutique Les Impertinentes à Paris, veut y croire, mais avec prudence. "Si on avait une potentielle aide supplémentaire par rapport aux salariés, parce que qui dit ouverture le dimanche, dit un paiement double ou un double repos, ça peut être une bonne idée. Est-ce que ça rattrapera notre chiffre d'affaires ? Malheureusement, non, mais ça peut dépanner", explique-t-elle.

Une jauge à respecter

Par ailleurs, une jauge devra être respectée : huit mètres carrés par client à la réouverture le 19 mai, puis quatre mètres carrés le 9 juin, avant une ouverture libre le 30 juin. De leur côté, les clients se disent prêts. Près de 150 000 commerces pourront rouvrir leur porte mercredi prochain.