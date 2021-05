Déconfinement : le président va "probablement trop vite" et "sans méthode", estime Philippe Juvin, médecin et maire LR de La Garenne-Colombes

Le médecin et maire Les Républicains de La Garenne-Colombes était, lundi 3 mai, l'invité de "Votre instant politique" sur franceinfo canal 27. Il a notamment commenté le calendrier du déconfinement en quatre étapes annoncé par Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a proposé, lors d'un entretien à la presse quotidienne régionale, un calendrier de déconfinement scindé en quatre étapes. Le médecin et maire Les Républicains de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), Philippe Juvin, invité de "Votre instant politique" sur franceinfo canal 27, s'est montré très critique à l'égard de cette stratégie, lundi 3 mai.

"On ne sait pas très bien sur quels critères il déconfine, a déclaré le chef des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, à Paris. C'est un élément de préoccupation parce qu'au mois de novembre, lorsque nous étions confinés, le président lui-même a dit : 'Nous déconfinerons le jour où il y aura moins de 5 000 nouveaux cas en France. On en est à 25 000. (…) Il va trop vite et sans méthode."

"Il y a une volonté de libérer la société parce que les Anglais libèrent, on ne veut pas être les derniers à avoir les terrasses ouvertes. Je crois que le président est très animé par ça. C'est une sorte de pari qu'il fait, et c'est compliqué de faire des paris sur la santé", a averti le professeur de médecine.