Déconfinement : le choix politique d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a fixé ce nouvel agenda pour les Français, mais on voit aussi apparaître progressivement le sien. "Certes, quand on lui pose la question, Emmanuel Macron estime que ce n’est pas le moment de parler de ses ambitions personnelles. S’il ne fait pas acte de candidature, il se projette pourtant bien vers l’élection présidentielle de 2022. Il le dit lui-même 'je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays', et cela, dès le début du mois de juin", indique la journaliste Anne Bourse en direct du palais de l’Élysée à Paris, vendredi 30 avril.



"Essayer de tourner la page de la crise sanitaire"



Emmanuel Macron souhaite retourner auprès des Français et renouer le lien comme lors du grand débat. "C’est une façon de ne pas laisser cette France des territoires à ses adversaires politiques. C’est l’occasion aussi pour Emmanuel Macron d’essayer de tourner la page de la crise sanitaire et de parler d’autre chose et démarrer la rentrée avec un nouveau projet", poursuit la journaliste.