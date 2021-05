Déconfinement en Belgique : Tournai célèbre la réouverture des terrasses

À Tournai, en Belgique, les terrasses ont rouvert dès le samedi 8 mai. Un événement en soi, et certains clients se sont empressés d'aller siroter quelque chose, malgré le mauvais temps. Certains ne se souvenaient plus quand était leur dernier café en terrasse. "C'est un jour historique pour nous !", claironne l'un d'entre eux. Il faut toutefois respecter les règles sanitaires : pas plus de quatre personnes pour déguster un Irish Coffee et se réchauffer.

Du bien au moral et aux finances

Pour les restaurateurs et les cafetiers, c'est le grand jour. Roger a passé six mois à la maison, et retrouve sa cuisine avec bonheur. "Ça fait du bien au moral et les finances surtout", affirme le gérant. Le protocole reste strict pour éviter les contaminations. Il faut garder 1,50 m entre chaque table, et le couvre-feu est toujours maintenu à 22 heures. À Tournai, on s'attend à passer un bon week-end, la météo sera de nouveau clémente le dimanche 9 mai.