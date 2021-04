Déconfinement : "ce n’est franchement pas le moment de lever le pied" selon l’épidémiologiste Catherine Hill

Le déconfinement s’organise en France. Certaines restrictions sanitaires vont être levées lors des prochaines semaines. Pourtant, l’épidémie de Covid-19 continue d’être très inquiétante dans le pays. "Si on relâche, on lève le pied du frein, l’épidémie va repartir assez vite je pense. En quinze jours, on va se retrouver dans une situation difficile", assure Catherine Hill, épidémiologiste à l’institut Gustave Roussy, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 29 avril. "La situation est extraordinairement mauvaise, ce n’est franchement pas le moment de lever le pied."

Vacciner le plus de personnes possibles

Catherine Hill revient également sur la campagne de vaccination en France. Même si elle avance en France, elle risque de faire face à certains obstacles de taille. "Même si on avait vacciné la moitié de la population, le virus continuera à circuler. Et c’est dangereux de laisser le virus circuler alors qu’il y a beaucoup de personnes vaccinées parce que ça risque de sélectionner des variants qui sont résistants aux vaccins", déclare-t-elle.