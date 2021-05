Déconfinement : c'est la reprise pour les grossistes en boissons

T. Cuny, I. Farboteaux, X. Claeys, C. Krauskopff-Wolff

Les terrasses rouvrent mercredi 19 mai. Pour faire face à l’afflux de clients, les bars et restaurants doivent se réapprovisionner en boissons auprès de grossistes qui ont repris le travail après des mois d’interruption.

Dans l’entrepôt du grossiste en boissons Sorédis à Reims (Marne), c’est l’effervescence. L’activité du groupe a repris depuis quelques jours. Un tiers des salariés du secteur logistique est venu sur site pour livrer les professionnels de la restauration et des bars. Tout doit être prêt pour la réouverture mercredi 19 mai. "C’est environ 2 700 palettes que nous avons achetées il y a deux mois pour s’assurer de la disponibilité des 12 000 produits que nous mettons à la disposition de nos clients professionnels", explique Alexis Petit-Gats, directeur général de Sorédis.

Un cafetier "un peu en stress"

Des livraisons très attendues par les restaurateurs à Reims pour la remise en route de leur activité mercredi. Une course contre la montre s’engage. "On est un peu en stress. On a des petits problèmes d’approvisionnements chez certains fournisseurs", confie Loris Clarot, gérant d’une brasserie. Les grossistes en boissons attendent maintenant des aides financières promises par l’État, notamment pour payer les charges fixes.