Crise sanitaire : un krach ou un rebond économique en perspective ?

Le déconfinement sonne la promesse de jours meilleurs. Avec 200 milliards d'euros épargnés d'ici à la fin de l'année, le rebond de la consommation et donc de l'économie sera-t-il au rendez-vous ? "Au moment où les commerces vont réouvrir, on va pouvoir acheter parce que l'on a mis ces sommes de côté. Et il y aura une certaine forme d'emballement, d'euphorie : on va retrouver un semblant de vie normale et avec des moyens mis de côté grâce à cette épargne", avance l'économiste Stéphanie Villiers.

Une croissance qui pourrait rester modérée

Mais l'économiste Philippe Waechter n'est pas de cet avis. "Dans les enquêtes qui sont menées, les ménages veulent absolument épargner parce qu'il y a une incertitude sanitaire, et puis il y a une inquiétude très forte de la part des ménages sur l'emploi, sur l'évolution de l'emploi au cours des prochains mois. Tant que ces deux incertitudes ne seront pas levées, la croissance restera modérée."