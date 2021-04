Covid-19 : les restrictions de déplacement devraient être levées dès le 3 mai

À partir du lundi 3 mai, les restrictions de déplacement seront levées. Le couvre-feu devrait être, quant à lui, allégé. Concernant les lieux accueillant du public, le gouvernement maintient son calendrier et table sur la mi-mai.

Face à la pression sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, beaucoup doutaient, mais désormais, les dates du déconfinement se confirment. D'abord, concernant les restrictions de déplacement : à partir du lundi 3 mai, la limite des dix kilomètres devrait être levée. Les Français pourront donc circuler librement sur tout le territoire. De plus, ils n'auront plus besoin d'attestation en journée pour se déplacer. Ce risque est assumé par le gouvernement, alors que le virus est toujours là.

Des réouvertures encore incertaines

"Il apparaît que nous pourrions être au pic, ou proches de l'être. Ce sont des résultats positifs, encourageants, mais, je veux le dire, des résultats encore insuffisants", a déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mercredi 21 avril. L'autre date évoquée au sommet de l'État est celle de la réouverture des terrasses. Elle devrait avoir lieu avant ou après le pont de l'Ascension, c'est-à-dire le jeudi 13 ou le lundi 17 mai. L'incertitude est similaire sur les dates de réouverture de certains lieux culturels. Les musées et les monuments historiques pourraient être concernés. Mais des doutes subsistent, notamment à propos des jauges mises en place et du couvre-feu, allégé ou non.