Covid-19 : jour de liberté au Royaume-Uni

C'est un très gros pari que fait le gouvernement britannique lundi 19 juillet. Un pari "forcément risqué, lever toutes les restrictions d'un coup alors que les contaminations repartent dangereusement à la hausse : 48 000 nouveau cas, le dimanche 18 juillet. Mais Boris Jonhson assume sa stratégie et son calendrier, il l'a redit. 'Si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne le ferons jamais', même s'il appelle à la plus grande prudence", relate la journaliste Anne-Charlotte Hinet, en direct dans le 23 heures de France info.

"Les jauges et l'incitation au télétravail sont également terminées"

"Le gouvernement mise sur la poursuite de la vaccination, en espérant que cela évite une explosion des hospitalisations et des décès. Depuis le 18 juillet à minuit, les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes, sans masque, sans distanciation sociale, sans pass sanitaire", continue la journaliste. Les jauges et l'incitation au télétravail sont également terminées. "Il n'y a plus aucune restriction en Angleterre, mais tout le monde reste pour autant très prudent, la plupart des entreprises continue de recommander le port du masque, c'est le cas dans le métro de Londres", ajoute-t-elle.