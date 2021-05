Covid-19 : ces pays où la vie reprend son cours après la pandémie

Si la situation est toujours difficile au sein de l'Union européenne et désastreuse en Inde, d'autres pays gouttent à un semblant de retour à la normale. Reportage en Chine, en Angleterre et aux États-Unis, samedi 1er mai.

Aux abords de la muraille de Chine, la foule est imposante. Dans le pays où tout a commencé, il semble que tout est déjà fini. Pour ce jour férié, les touristes affluent, et seul le masque porté fait penser à la situation sanitaire liée au Covid-19. Le tourisme de masse fait progressivement son retour, et avec lui, le divertissement. Comme à Liverpool (Angleterre) où des fêtes tests ont eu lieu. Des personnes ont pu danser collées aux autres pendant des heures.

Un retour à la vie normale espéré

L’espoir de retrouver une vie normale renaît pour ces chanceux. "Ça faisait si longtemps que ce n’était pas arrivé, j’avais même l’impression qu’on ne pourrait jamais refaire ça un jour. C’est indescriptible", s’amuse une femme interrogée. Ce premier test grandeur nature suit un protocole strict : 3000 personnes ont été conviées, elles ont été testées négatives 24 heures avant et seront suivies pendant cinq jours. En Californie (États-Unis), le parc Disneyland a rouvert 412 jours après sa fermeture. "Je ne me suis jamais sentie aussi bien," s’exclame une femme. Du bonheur, de l’excitation et un surtout un sentiment de manque, voilà ce qui était perceptible chez les visiteurs. Le parc est complet pour les sept prochaines semaines à venir.