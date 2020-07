Concert de The Avener à Nice : "C'est incompréhensible" dénonce Lionnel Luca, qui redoute "un été de tous les dangers"

Le maire Villeneuve-Loubet, commune voisine de Nice, regrette le manque de cohérence des mesures sanitaires autour des événements publics, après le concert polémique de The Avener, samedi.

L'organisation du concert du DJ français The Avener samedi 11 juillet à Nice, qui a réuni plusieurs milliers de personnes, est "incompréhensible", a réagi Lionnel Luca, maire Les Républicains de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), dimanche sur franceinfo. "Nous aussi, on est pour la liberté, mais pas à n'importe quel prix non plus, explique Lionnel Luca. J'ai été très surpris parce que, en tant que maires, depuis le début de l'épidémie, on essaie d'être vigilants et de responsabiliser nos concitoyens. Pour notre part, nous ne faisons rien pour le 14-Juillet, alors que c'est la fête essentielle."

"Là, on est dans le flou"

Sur des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit une foule compacte danser, suscitant des commentaires indignés d'internautes alors que le gouvernement a appelé à la vigilance et au port du masque pour "prévenir" tout risque de deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 en France. "On est revenus exactement comme avant le confinement et c'est quand même inquiétant", estime Lionnel Luca, alors que le pays est encore "en convalescence". "Je pense qu'on est irresponsables."

Pour le maire de Villeneuve-Loubet, les consignes sanitaires manquent de "lisibilité" et de "cohérence". "Il faudrait qu'entre le gouvernement, les préfets et les collectivités, on ait une ligne de conduite identique. Et là, on est dans le flou, donc il faut retrouver vite une cohérence car, sinon, ça va être un été de tous les dangers", redoute le maire de Villeneuve-Loubet.