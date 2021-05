Collèges et lycées : les élèves de retour en classe

Le lundi 3 mai marque le retour en classe pour les collégiens et les lycéens, qui n'avaient pas revu leur établissement scolaire depuis un mois. Ce retour s'effectue en demi-jauge pour tous les lycéens et les collégiens situés dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.

C'est le premier jour de classe pour ces collégiens de la Marne, et comme toujours, on ne lésine pas sur le gel hydroalcoolique. Après les vacances et les cours à distance, les jeunes retrouvent leur établissement, un retour en classe plutôt bien vécu par ces élèves de troisième. "Je restais enfermé chez moi et je sortais très peu, donc oui ça fait du bien de retrouver ma classe", admet un élève. "Pour certains cours, je voyais que je décrochais un petit peu donc j'aime mieux être en présentiel", explique une autre.

Des autotests en cours de livraison

Tout le monde reprend vite ses habitudes, notamment concernant le protocole sanitaire : ouvrir les fenêtres, porter le masque toute la journée et ne pas lésiner sur le gel hydroalcoolique. Dans ce collège de 412 élèves, seul six cas de coronavirus ont été détectés depuis septembre. Des autotests pour le personnel sont en cours de livraison.