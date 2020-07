"Cela ne fait aucun doute que le nombre de cas augmente" : la Floride fait face à une explosion des cas de coronavirus

La Floride a enregistré 15 300 nouveaux cas de coronavirus en une seule journée dimanche. Un chiffre record dans un État américain.

C’est la situation en Floride désormais qui fait la une des journaux télévisés du soir. Un record du nombre de cas de coronavirus recensés en une seule journée : 270 000 contaminations depuis le début de l’épidémie, 4 200 morts sur une population de presque 22 millions de personnes. Dans l’État, 52 hôpitaux n’ont plus un seul lit de réanimation disponible. "Cela ne fait aucun doute que le nombre de cas augmente", constate le maire républicain de Miami, Francis Suarez.

Je presse le gouverneur de décréter un ordre du port du masque dans tout l’Etat. Il faudrait même cela au niveau national.Francis Suarez, maire républicain de Miami

Le 4 mai dernier, la Floride a commencé a déconfiner. Beaucoup trop tôt, ont jugé les autorités sanitaires. La semaine dernière encore, le gouverneur, lui aussi républicain, Ron DeSantis, se défendait. "La Floride a les meilleurs statistiques. Depuis des semaines, on nous répète que la Floride sera comme New York mais notre taux de mortalité est plus bas qu’ailleurs, plus bas qu’a Washington." Si New York a connu vendredi 10 juillet sa première journée sans décès lié à l’épidémie, la Floride fait face à une explosion du nombre de cas.

Le gouverneur veut que les élèves retournent à l'école cinq jours par semaine

Malgré la courbe des contaminations, et dans les rues des grandes villes les files d’attente impressionnantes de Floridiens qui cherchent à se faire tester, le gouverneur DeSantis veut que les écoles accueillent à nouveau les élèves cinq jours par semaine dès le mois prochain. Le parc Disney Wolrd d’Orlando a rouvert ce weekend et le parti républicain compte toujours, pour l’instant en tout cas, organiser sa convention fin août à Jacksonville.