Camargue : retour des visiteurs au royaume des oiseaux

C. Guyon, A. Exposito, C. Beauvalet

Les flamants roses de Camargue n’ont jamais perdu leur liberté. Les oiseaux survolent la réserve naturelle, composée de 60 hectares de marée, partagés avec une cinquantaine d’autres espèces. Pour la première fois depuis des semaines, ils vont croiser des humains. Dès la réouverture du parc ornithologique du Pont de Gau (Bouches-du-Rhône), les premiers visiteurs impatients étaient au rendez-vous.

Ne pas déranger les oiseaux

Les promeneurs étaient nombreux à déambuler le long des 7,5 km de sentiers pédestres, sans altérer la quiétude des lieux. "On est un peu privilégiés de pouvoir être là et de pouvoir profiter de cette nature qui est vraiment magnifique", confirme une visiteuse. Certains s’imposent pourtant encore une certaine tension, pour obtenir des photos. Il s’agit de ne pas être vu et de ne pas déranger les oiseaux en pleine reproduction.