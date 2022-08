Camaïeu : redressement judiciaire pour l’entreprise spécialisée dans le textile

Camaïeu, entreprise française éminemment connue dans l’univers du prêt-à-porter et qui emploie 2 571 salariés, a été placée en redressement judiciaire. "L’annonce a été faite en toute fin de matinée. Dans un communiqué, la direction du groupe dit prendre acte de cette décision et explique travailler dès à présent au plan de continuation pour préserver l’activité de l’entreprise", rapporte Martin Vanlaton. La société avait pourtant fait l’objet d’une reprise par la Financière Immobilière bordelaise, il y a deux ans.



Deux années compliquées

Le rachat partiel de l’enseigne avait permis à Camaïeu de survivre et de continuer son activité en 2020. "L’homme d’affaires Michel Ohayon avait repris 511 des 634 magasins et environ 2 600 salariés sur plus de 3 100. Il s’était alors donné deux années pour relever l’entreprise et la moderniser, mais rien ne s’est passé comme prévu", explique Martin Vanlaton. Le contexte a compliqué cette reprise avec la pandémie qui a engendré moins de monde au sein des magasins. De plus, Camaïeu a été victime d’une cyberattaque. "Depuis août 2021, le groupe ne paye plus une partie de ses loyers", révèle Martin Vanlaton.