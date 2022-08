Prêt-à-porter : Camaïeu, en cessation de paiement, placé en redressement judiciaire

Le géant du prêt-à-porter Camaïeu a été placé lundi 1er août en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, a annoncé sa direction à l'AFP. L'enseigne était en cessation de paiement deux ans après sa reprise par la Financière immobilière bordelaise.

"Nous prenons acte de la décision du tribunal qui prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande de Camaieu", a écrit la direction de Camaieu. L'enseigne, qui emploie 2 571 salariés, dit travailler "dès à présent au plan de continuation". Elle assure que son objectif est "de préserver l'activité de l'entreprise et de la marque Camaieu".

Les loyers en cause

Selon Thierry Siwik, délégué CGT de Camaïeu, la direction "a envoyé en juin 2021 un courrier à des dizaines de bailleurs concernant, selon nos informations, entre 250 et 300" magasins, pour annoncer "une suspension du paiement des loyers en raison d'un 'cas de force majeure'". "La direction a raconté au CSE, qu'elle essayait de renégocier les loyers", à la suite de la pandémie de Covid-19 et une baisse générale de la fréquentation des magasins d'habillement, mais "aujourd'hui" elle "va devoir payer", a-t-il poursuivi.

Dans trois arrêts, la Cour de cassation a de fait obligé les commerçants à s'acquitter des loyers non payés pendant la période où les commerces non essentiels étaient fermés du fait de l'épidémie de Covid-19. Elle juge que la situation n'était pas imputable aux bailleurs et n'avait pas privé définitivement les commerçants d'utiliser leurs locaux.