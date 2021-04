Angleterre : les terrasses des pubs et des restaurants de nouveau ouvertes

Lundi 12 avril marque le début du renouveau en Angleterre. Le pays se déconfine progressivement après plusieurs semaines de confinement. Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, l’État a autorisé la réouverture des terrasses des pubs et restaurants, mais sous certaines conditions : il est interdit d’être plus de six à table et il faut être en extérieur. Les premiers clients ont afflué dans la journée.

Une foule impressionnante dans les magasins de vêtements

Le déconfinement du pays passe également par la réouverture de nombreux magasins jusqu’ici fermés. Sur Oxford Street, dès huit heures du matin, les enseignes ont vu arriver une foule impressionnante de clients qui n’ont pas toujours respecté les distanciations sociales. En ce qui concerne les cinémas, les musées et l’intérieur des restaurants et des pubs, ils pourraient rouvrir le 17 mai prochain, selon la journaliste de France Télévisons Stéphanie Perez, en duplex depuis Londres.