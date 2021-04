Angleterre : jour de congé offert par le patron pour profiter des pubs !

Une serveuse sert une bière dans un pub à Londres (Grande-Bretagne). Photo d'illustration. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Les Anglais retrouvent donc leurs pubs lundi 12 avril et on est très très heureux pour eux. Vraiment c'est une superbe nouvelle, il faut être heureux pour les autres je ne vois pas pourquoi on serait saoulés, énervés, jaloux ou quoi que ce soit (évidemment que si, on est énervé !)... Mais bon, ils étaient confinés depuis le 26 décembre et ils ont vacciné à tour de bras. Deux pubs sur trois resteront fermés quand même en attendant la réouverture du service en salle. Une personne manquera en terrasse avec sa pinte aujourd'hui, c'est Boris Johnson.

Le Premier ministre qui disait le mois dernier avoir hâte d'aller chez le coiffeur autant que de prendre une pinte en terrasse. Il n'ira pas comme il l'avait promis puisque les Anglais sont en deuil national donc par respect pour la famille royale pas de pinte, ce qui n'est pas le cas de certains Anglais qui affirment "trinquer à la mémoire du prince Philip", la voilà la bonne idée.

Jour de congé pour boire une pinte

Mais la meilleure idée de la journée nous vient d'un patron anglais, patron d'ores et déjà élu le plus cool de la planète puisqu'aujourd'hui il a donné a tout son personnel

un jour de congé, comme ça, gratos. Tout le monde est off pour pouvoir aller profiter au maximum du déconfinement. Il s'appelle Chris Donnelly, il a 30 ans, il est directeur général d'une société de marketing numérique et il a donc libéré ses 65 employés pour la journée. Pour lui, l'objectif c'est de donner un coup de pouce à l'économie, se faire bien voir aussi évidemment.

Donc tous les employés qui arrivent ce matin, et qui pensaient à une blague, sont en train de se faire renvoyer chez eux au motif de : allez plutôt faire du shopping ou boire un coup au pub, bref, profitez de la vie. Voilà une super idée à importer évidemment en France, et étant donné que nous, on est dans un tunnel sans date ni même horizon, je propose que le jour de la réouverture, on ait carrément une semaine pour en profiter ! A bon entendeur...