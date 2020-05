Déconfinement : vers un assouplissement ?

Le Premier ministre Édouard Philippe doit effectuer des annonces concernant la deuxième phase du déconfinement, jeudi 28 mai en fin d’après-midi, aux alentours de 16 heures. Quelles sont les attentes des Français en la matière ? "Quand on voit des boutiques de vêtements ouvertes et qui sont blindées, on se dit pourquoi les hôtels et les restaurants n’ont-ils pas ce privilège de pouvoir ouvrir et sauver leurs entreprises", indique un passant à Paris, ce matin.

"J’espère que les restaurants vont bientôt rouvrir, ainsi que les théâtres, mais je comprends que c’est compliqué en ce moment", confie un passant. "La limite de 100 km, je souhaiterais qu’elle soit étendue pour raisons familiales, tout simplement, sans avoir besoin de le justifier. Beaucoup d’entre nous avons de la famille en province ou à l’étranger", indique une passante.

