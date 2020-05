Déconfinement : une seconde vague épidémique est-elle possible ?

Va-t-on voir déferler une deuxième vague de Covid-19 ? Le déconfinement va-t-il entrainer une nouvelle flambée épidémique ? Certains scientifiques n'y croient pas. Le Professeur Toussaint s'appuie sur les chiffres de mortalité en baisse. Il pense qu'environ 50 pays ont vaincu le virus.

Les scientifiques divisés

"Les pays comme l'Autriche et le Danemark qui sont déjà déconfinés depuis plusieurs semaines ne montrent pas de deuxième vague. Ceux qui n'ont pas confinés comme l'Allemagne avec un confinement proportionné, les Pays-Bas et surtout la Suède ne montrent pas non plus de deuxième vague", explique Jean-François Toussaint, directeur de l'Irmes, l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. D'autres scientifiques sont plus alarmistes, comme la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Pour elle, la question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle vague, mais plutôt quand elle aura lieu et quelle sera son intensité.