Déconfinement : une rentrée des classes très encadrée dans les collèges

À distance respectable des uns des autres, chacun patiente sur son marquage, indiqué au sol : ces élèves de 6e et 5e du collège Claude-Debussy à Angers (Maine-et-Loire) récitent déjà les consignes. “On doit se laver les mains régulièrement, respecter les distances entre chaque élève et porter le masque”, confie une élève. Sandrine Gallier, parent d’élève et infirmière, est rassurée : elle estime que les règles mises en place sont cohérentes.

Un masque et une visière en salle de cours

Un retour encadré avec prise de température dès la porte de l'établissement. Le collège procède ensuite à l'attribution de salles de classe permanente par niveaux pour éviter une trop grande circulation. Les consignes sanitaires sont strictes. "Les élèves ne se croisent pas. Il y a une distance qui est respectée. Les collègues surveillent le lavage des mains", précise Ronan Bizé, directeur de la section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa). Chaque élève reçoit un masque et une visière avant d'aller en cours.

