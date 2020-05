Déconfinement : un dimanche de retrouvailles

Cela faisait des semaines qu’ils attendaient de pouvoir le faire. La famille Verheyden s’était donnée rendez-vous dans le bois de Vincennes à Paris pour se retrouver autour d’un pique-nique après deux longs mois d’attente. "Se voir devant un écran, c’est pas mal. Maintenant, ils sont habitués aux écrans mais ce n’est pas pareil. Là, c’est tout de suite beaucoup plus naturel", reconnait Geneviève, la grand-mère de la famille.

Une météo ensoleillée

Si certains ont choisi de passer la journée en famille, d’autres ont profité d’une météo ensoleillée pour se dépenser et respirer l’air frais. Tout en gardant en tête qu’il fallait continuer à se protéger face au coronavirus. "On a tous le même matériel, comme des tapis de musculation par exemple. On le garde et ce matériel sera nettoyé ensuite. Mais c’est très pertinent, très astucieux et je crois que c’est vraiment comme ça qu’il faut penser les activités", confie un coach sportif.