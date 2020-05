Déconfinement : ruée sur les masques dans les grandes surfaces

C'était une denrée rare, mais désormais les masques sont en vente libre pour tous depuis lundi 4 mai dans les enseignes de grandes distribution. Les files d'attente sont longues car la demande très forte, comme dans un supermarché de Mont-de-Marsan (Landes), où la ruée sur les masques a commencé dès l'ouverture des portes à 8h45. En quelques secondes, une file de plusieurs dizaines de personnes se forme.

50 masques par foyer et par semaine

Pour l'instant, cette grande surface n'a reçu qu'une livraison de 14.000 pièces, les clients prennent donc des précautions. "J'en achète jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Cet après-midi, peut-être qu'il n'y en aura plus", explique un client. L'enseigne a dont pris le parti de limiter les ventes à 50 masques par foyer et par semaines. Un rationnement effectué en scannant la carte du magasin, ou en relevant l'identité de ceux qui n'en ont pas.

