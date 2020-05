Déconfinement : quelles sont les stations de métro qui resteront fermées à Paris demain ?

Sur un total de 302 stations de métro, 60 resteront fermées à partir de lundi à Paris, lors de la première journée de déconfinement.

Un déconfinement progressif, tout comme le retour des usagers dans les transports en commun. À Paris, soixante stations de métro – sur 302 au total – resteront fermées au début du déconfinement lundi 11 mai, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Cela représente une dizaine de stations fermées de plus qu'actuellement.

L'ensemble des gares RER seront ouvertes, tout comme les stations de métro en correspondance avec les grandes gares parisiennes : Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Montparnasse, Saint-Lazare. Les grands pôles de transport, comme Châtelet-Les Halles, resteront eux aussi ouverts, a précisé la RATP. D'autres stations très fréquentées, comme République, Place de Clichy ou Opéra, resteront néanmoins fermées dès lundi.

Voici, ligne par ligne, la liste des stations qui n'ouvriront pas pour le premier jour du déconfinement dans la capitale. Les lignes 8 et 9 sont particulièrement touchées.

• Lignes 1 et 14 : l'ensemble des stations seront ouvertes.

• Ligne 2 : Courcelles, Victor Hugo, Place de Clichy, Stalingrad, Villiers, Barbès-Rochechouart.

• Ligne 3 : Bourse, Malesherbes, Havre-Caumartin, Villiers, Opéra, République.

• Ligne 4 : Alésia, Saint Placide, Barbès-Rochechouart, Raspail, Strasbourg Saint-Denis

• Ligne 5 : Stalingrad, Bréguet-Sabin, Campo-Formio, Hoche, Jacques Bonsergent, Laumière, Quai de la Rapée, République.

• Ligne 6 : Raspail, La Motte-Picquet Grenelle.

• Ligne 7 et 7 bis : Stalingrad, Cadet, Pierre et Marie Curie, Porte de Choisy, Tolbiac, Opéra, Danube, Buttes-Chaumont.

• Ligne 8 : Strasbourg Saint-Denis, Félix Faure, Filles du Calvaire, Ledru Rollin, Liberté, Lourmel, Maisons-Alfort Stade, Michel Bizot, Grands Boulevards, Opéra, Porte de Charenton, La Motte-Picquet Grenelle, République.

• Ligne 9 : Havre-Caumartin, Strasbourg Saint-Denis, Grands Boulevards, Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers, République.

• Ligne 10 : Cardinal Lemoine, Chardon Lagache, Charles Michels, Ségur, Vaneau, La Motte-Picquet Grenelle.

• Ligne 11 : Jourdain, Rambuteau, République.

• Ligne 12 : Abbesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Marx Dormoy, Notre-Dame de Lorette, Rennes, Rue du Bac, Volontaires.

• Ligne 13 : Place de Clichy, Brochant, Liège, Pernéty.

La RATP prévoit de faire circuler en moyenne 75% des métros – 85% sur la ligne 13, très chargée, et 100% sur les lignes automatiques 1 et 14 –, 75% des RER A et B, 75% des bus et de 80 à 100% des tramways. Pour gérer le flux des voyageurs, "3 400 agents" seront déployés. Ils seront aidés par les forces de l'ordre.