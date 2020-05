VIDEO. Safari, ski... Les Français sont nombreux à profiter de ce premier week-end de déconfinement au grand air

Liberté de mouvement et soleil au rendez-vous. Après deux mois de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les Français ont profité dès samedi 16 mai du premier week-end de déconfinement partout en France.

Certains ont choisi le dépaysement. Autruches, hippopotames, oursons et loups peuvent à nouveau apercevoir les visiteurs au zoo de Thoiry (Yvelines) qui a rouvert ses portes. Une ouverture qui donne le sourire à toute la famille. "Cela fait beaucoup de bien de sortir, d'aller dans la nature, et les enfants sont très contents", explique une mère de famille.

Sur les pistes aussi, le soleil au rendez-vous

Safari en Île-de-France pour les uns, et retour sur les pistes de skis pour les autres avec des contrôles de sécurité en Haute-Savoie dans les stations et la distanciation sociale. Quelques précautions sont nécessaires pour atteindre l'Aiguille du Midi. Mais l'émerveillement est garanti à l'arrivée, après de longues semaines loin des sommets. "On a les jambes qui frétillent", explique un skieur.

A Saint-Malo, quelques courageux ont tenté un petit bain de mer, pendant que d'autres ont préféré ne tremper que leurs pieds. A Lourdes, les grilles du sanctuaire ont rouvert. Mais les installations pour respecter les distances imposées, même en pleine confession, ont été mises en place.

