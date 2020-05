Déconfinement : l’Espagne rouvre progressivement ses cafés et restaurants

Après dix semaines d’un confinement très sévère en Espagne, Barcelone s’apprête à rouvrir ses terrasses et cafés. Sur le front de mer de Barcelone (Espagne), cette famille franco-espagnole retrouve le plaisir de s’installer en terrasse, après un confinement très strict. "Cela fait deux mois que l’on est durement confiné en Espagne, où l’on ne peut pas sortir de chez soi. Cela fait quelques semaines que l’on peut sortir avec les enfants, mais s’asseoir sur une terrasse devant la mer, c’est magique", indique un père de famille.

"Cela fait bizarre de voir des plages vides en mai"

Sur le littoral espagnol, la vie reprend même si l’ambiance est un peu différente cette année. "Cela fait un peu bizarre d’être à Barcelone au mois de mai et de voir les plages vides", explique une passante. Après dix semaines d’un des plus stricts confinements au monde, l’Espagne rouvre ses restaurants et cafés, avec quelques précautions de rigueur. Entre autre, séparer de deux mètres les tables et les nettoyer automatiquement.

Le JT

Les autres sujets du JT