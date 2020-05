Déconfinement : les restaurants de Dordogne prêts pour accueillir leurs premiers visiteurs

Dans les communes des régions réputées pour leur gastronomie, les restaurateurs s'activent afin que tout soit prêt d'ici mardi 2 juin, la date du début de la deuxième phase du déconfinement, synonyme de réouverture des restaurants et des bars. C'est le cas à Sarlat-la-Canéda, en Dordogne, où les professionnels du tourisme espèrent faire le plein de visiteurs le plus vite possible.

"Ce ne sera pas tout à fait comme avant"

"La plupart des restaurateurs se préparent déjà et sont impatients de rouvrir, après des semaines sans activité, même s'ils le savent : ce ne sera pas tout à fait comme avant. D'abord, parce qu'ils vont devoir mettre en place des mesures de distanciation dans les salles et sur les terrasses, et donc ils ne peuvent pas accueillir le même nombre de clients", explique, en direct, la journaliste Anne-Charlotte Hinet.





