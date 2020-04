Déconfinement : les recommandations du conseil scientifique

C’est le mode d’emploi de sortie du confinement : le tout dernier avis du conseil scientifique aux autorités, remis samedi 25 avril au soir. Pour la première fois, on y pointe un désaccord avec l’Élysée. Les experts auraient clairement préféré une reprise des cours en septembre, mais le pouvoir a tranché. Alors, les scientifiques font valoir leurs conditions : une distance d’au moins 1 mètre entre les élèves, des repas pris en classe, des récréations échelonnées et des masques pour tout le monde à partir du collège. Un casse-tête pour les syndicats enseignants.

La stratégie de l’exécutif sera présentée mardi à l’Assemblée

Hors de l’école, le conseil scientifique approuve la fin du confinement. Dès le 11 mai, les Français pourraient donc à nouveau se déplacer d’une région à l’autre en voiture, mais aussi en transports publics. Pour les experts, le port du masque doit y être systématique et les distances sociales respectées. Mais le conseil scientifique demande le maintien du télétravail autant que possible et le respect des gestes barrières pour réussir la sortie du confinement. Lundi, le Premier ministre, Édouard Philippe, sera à l’Élysée afin de discuter des derniers arbitrages, avant de présenter aux députés, mardi, la stratégie choisie pour le déconfinement des Français.

