Déconfinement : les Parisiens déjà dans les parcs

Un grand bol d'air pour les 12 millions de Franciliens. Dès les premières heures du matin, samedi 30 mai, les parcs et jardins d'Île-de-France ont pu ouvrir, après plus de deux mois d'arrêts. Jeudi, le Premier ministre l'avait promis, au moment d'annoncer la mise en place de la deuxième phase du déconfinement, le 2 juin. Et certains n'ont pas attendu longtemps pour les redécouvrir.

"Ça fait plaisir, avec le soleil, l'herbe et l'air frais"

Pendant leur confinement, l'herbe n'a pas été coupée. Alors, samedi, le paysage est presque bucolique dans les parcs parisiens. "Ça fait plaisir, avec le soleil, l'herbe et l'air frais", se réjouit une jeune femme, venue faire du yoga aux premières heures de la journée. Pour autant, des signes sont là pour rappeler que l'épidémie de coronavirus n'a pas disparu : des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés et les promeneurs portent un masque.

Le JT

Les autres sujets du JT